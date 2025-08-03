Рособрнадзор развеял слухи об аномальном количестве стобалльников на ЕГЭ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В ведомстве подчеркнули, что действующая система проведения экзамена полностью исключает возможность фальсификаций.

Рособрнадзор прокомментировал появившиеся в сети сообщения о якобы аномальном количестве стобалльников на ЕГЭ в регионах Северного Кавказа.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилось утверждение, что именно кавказские республики, в частности Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия и Чечня, оказались в лидерах по числу выпускников, получивших максимальные 100 баллов на ЕГЭ.

«Информация об аномальном количестве стобалльников в Северо-Кавказском федеральном округе, распространяемая в различных ТГ-каналах, не соответствует действительности. Всего в указанных в публикациях регионах выпускников, получивших максимальный балл на ЕГЭ, — 98 человек. В России же таких ребят в этом году — 7377», — уточняется в заявлении Рособрнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что действующая система проведения экзамена полностью исключает возможность фальсификаций. Организационно-технологическая схема ЕГЭ обеспечивает прозрачность процедуры и объективность результатов.

Согласно официальной статистике, больше всего стобалльников в 2025 году зафиксировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае и других регионах.

«Ни один из регионов страны не продемонстрировал аномальных показателей по статистике стобалльников. ЕГЭ 2025 года традиционно прошел объективно и продемонстрировал реальную картину знаний выпускников РФ», — отметили в Рособрнадзоре, добавив, что достоверную информацию о ходе экзамена можно найти только на официальных платформах ведомства.

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