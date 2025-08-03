Цукерберг предлагал звездному инженеру ИИ $1,5 млрд и получил отказ

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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Глава компании Meta* реализует масштабную стратегию по созданию «лаборатории суперинтеллекта».

Глава компании Meta* Марк Цукерберг попытался переманить одного из ведущих инженеров в области искусственного интеллекта — Эндрю Таллока. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Как уточняется, Таллоку был предложен пакет вознаграждения на сумму 1–1,5 миллиарда долларов, включая опционы и бонусы, рассчитанный минимум на шесть лет. Несмотря на условия, он отверг предложение и остался в OpenAI — в компании, где работает на данный момент.

Цукерберг пробовал также полностью купить компанию Thinking Machines Lab, основанную бывшим техническим директором OpenAI Мирой Мурати. Однако она тоже отказалась от сделки.

Ни один из сотрудников Thinking Machines не принял предложения команды Цукерберга, несмотря на предложения на сотни миллионов долларов. Все сотрудники объяснили свое решение желанием сохранить независимость и работать над собственным видением будущего ИИ, а не становиться частью гиганта ИТ-рынка.

Сам Цукерберг реализует масштабную стратегию по созданию «лаборатории суперинтеллекта»: компания инвестирует миллиарды долларов в новую команду, отдельную инфраструктуру и приглашает ведущих специалистов OpenAI, Anthropic, Apple и Google. Только за 2024–2025 годы десятки инженеров получили предложения и минимум десять человек уже перешли к Meta*, но ключевые эксперты — вроде Таллока и Мурати — остались верны своим компаниям.

В Meta* публично опровергают интерес к покупке Thinking Machines Lab, а также называют данные о $1,5 млрд предложении Таллоку «неточными и абсурдными». Тем не менее независимые источники утверждают, что именно такие предложения действительно делались ведущим разработчикам.

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