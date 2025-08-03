«Просто шоу»: Шаляпин обратился за поддержкой после ссоры с женой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Артист публично женился на кондитере Ольге Вашуриной.

Певец Прохор Шаляпин призвал зрителей не реагировать так остро на его поведение в шоу «Свадьба вслепую», в рамках которого он женился на кондитере Ольге Вашуриной. Об этом пишет 7Дней.ru.

Через несколько дней после публичной свадьбы Ольга решила познакомить Прохора с делом всей своей жизни, для чего она уговорила его поехать вместе с ней на рынок. Там Шаляпин унизил Вашурину, заявив, что она не ровня ему.

После того как этот выпуск вышел в эфир, на шоумена внезапно посыпались обвинения в неджентльменском поведении по отношению к своей четвертой супруге. Долго терпеть нападки артист не стал и признался, что все это было ради хайпа.

«Прошу всерьез не относиться. Это постановочное шоу ради рейтингов, ради того, чтобы вас поразвлечь. Я уже вижу попытки комментировать, как будто это все реально и все по-настоящему — и прямо это действительно моя четвертая свадьба. Конечно, нет!» — сказал Шаляпин.

Он подчеркнул, что все что было на шоу — просто игра. По его словам, он вместе с Вашуриной делал все возможное, чтобы развлечь народ. И это прекрасно понимала не только съемочная команда, но и, конечно, его экранная жена.

При этом певца оскорбили комментарии, в которых его называли клоуном и недостойным спутником Ольги. Артист призвал хейтеров остановиться.

«Те, кто пытается самоутвердится в комментариях — это прост не красиво. Это сериал. Вы под каждым сериалом будете такое писать?» — обратился к ненавистникам Прохор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин отверг звание главного альфонса страны.

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