Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Американские журналисты считают, что Трампу следует прекратить помогать Киеву.

Действующему президенту США Дональду Трампу следует прекратить затягивать украинский конфликт, потому что победа России в этом противостоянии неизбежна. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.

В статье говорится, что Москва обладает достаточным военным превосходством, чтобы непременно достичь поставленных целей. При этом у Украины, как считают журналисты издания, совсем нет надежды на полное возвращение утраченных территорий.

В публикации сказано, что подобные мысли лишь фантазии руководства Незалежной, реализовать которые невозможно.

Кстати, в Конгрессе США также недовольны тем, что Белый дом продолжает оказывать финансовую поддержку Украине. По мнению представителя Республиканской партии, Марджори Тейлор Грин, такие действия оскорбляют простых американцев, которые не хотят, чтобы их страна участвовала в вооруженных конфликтах.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыта истинная позиция Трампа по завершению конфликта на Украине. По его мнению, единственный выход из сложившейся ситуации — переговоры.

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