«Нереалистичные предположения»: Орбан призвал Европу забыть миф о российской угрозе

Фото: www.globallookpress.com/Dts Nachrichtenagentur

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По словам премьер-министра Венгрии, подобные заблуждения могут приводить к неправильным решениям.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает заявления европейских стран о якобы угрозе, поступающей со стороны России, нереалистичными. Об этом он заявил на молодежном фестивале в Эстергоме в ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал M1.

По мнению Орбана, европейцам нечего боятся, поэтому они могут чувствовать себя спокойно.

Ранее Орбан назвал главным условием наступления на Украине мира признание самими украинцами и странами Запада невозможности вступления страны в НАТО.

Венгерский лидер считает, что мира на Украине можно достичь только при условии встречи президентов России и США и заключения между ними всеобъемлющего соглашения по разным вопросам, в том числе и о контроле над вооружениями.

По мнению Орбана, Брюссель на данном этапе не способствует урегулированию на Украине, так как «весь ЕС, за исключением Венгрии и, возможно, Словакии, находится в состоянии войны с Россией. Это не открытая война, а война чужими руками».

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