Фото: www.globallookpress.com/Edgar Breshchanov

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Что стало причиной конфликта между звездами?

Журналист Отар Куанашвили особенно болезненно воспринял слова телеведущего Михаила Галустяна. Ранее комик заявил, что у него нет уважения к публицисту. Своими переживаниями Кушанашвили поделился в рамках авторского YouTube-шоу «Каково?!»

Журналист признался, что не понимает, чем заслужил подобное отношение со стороны актера.

«Миша Галустян говорит: „Отар однажды в какой-то программе высказался про меня непочтительно, и я поэтому к нему отношусь без уважения“. Я начал вспоминать, в какой из программ я без почтения сказал. Может быть, смешной я сказал про Михаила Галустяна, потому что Михаила Галустяна я люблю», — поделился Кушанашвили.

Он отметил, что особенно болезненно воспринял слова Галустяна из-за своей болезни. По мнению Кушанашвили, актеру следовало быть более осторожным в выражениях.

Позже публицист выяснил, что поводом для обиды Михаила стали его слова о том, что фильмы с участием актера не оценят люди, которые разбираются в кино. Отар не считает свои слова оскорбительными, так как произнес их с иронией.

Он также заметил, что современные знаменитости стали очень остро реагировать на критику, даже если она подается в шутливой форме. По мнению журналиста, дела у будущих потомков обстоят куда хуже, так как у них с самоиронией большие проблемы.

«Даже Егор Крид, уже будучи состоявшимся артистом, в ужасе от молодых, тех, кто наступает на пятки. А он не самый самоироничный человек. Я думаю, что поколение Чеботиных мы уже потеряли, там самоиронии никогда не будет, там будет ожесточенное сопротивление любой шутке в их адрес», — заключил Кушанашвили.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Отар Кушанашвиле раскритиковал свою бывшую жену.

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