В США раскритиковали план Трампа построить в Белом доме бальный зал

Фото: Reuters/Christopher Furlong

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Противники американского лидера видят в инициативе показатель чрезмерного эгоизма и трату огромных средств ради личного престижа.

Президента США Дональда Трампа раскритиковали из-за строительства бального зала в Белом доме. По предварительным данным, он обойдется в 200 миллионов долларов. Об этом сообщила газета Hill.

«Такая же суть была заложена и в DOGE (департамент эффективности правительства — ред.), друзья. Забирать у вас (ресурсы — ред.) и отдавать их не тем, кто в них нуждается, а „большим шишкам“, которые всем заправляют — и первым в списке идет Дональд Трамп», — приводит издание слова лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера.

Некоторые обозреватели видят в строительстве бального зала попытку отвлечь внимание общественности от дела финансиста Джеффри Эпштейна, замешанного в скандале с сексуальными преступлениями. Эпштейн покончил с собой в 2019 году, находясь под следствием.

Средства на строительство бального зала поступят от Трампа и частных спонсоров. Помпещение планируется возвести рядом с Белым домом, используя территорию Восточного крыла. Зал будет построен до истечения президентского срока Трампа в 2029 году.

Американский лидер неоднократно заявлял, что Белый дом испытывает недостаток подходящих помещений для проведения крупных мероприятий. Именно этим аргументом Трамп объяснил необходимость реализации данного проекта.

Ранее 5-tv.ru сообщил о заявлении Трампа, что Эпштейн украл у него из спа-салона пять женщин.

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