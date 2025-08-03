«Мозг экономит энергию»: как справиться с рассеянностью

Фото, видео: 5-tv.ru

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В первую очередь стоит обратить внимание на уровень стресса.

Рассеянность может быть врожденной и приобретенной. Если человек замечает, что начал забывать какие-то вещи, то ему стоит обратить внимание на уровень стресса. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт и психолог Татьяна Галич.

По мнению специалиста, часто рассеянность наблюдается у гениев, потому что их мозг занят решением одной важной проблемы и переключаться на большое количество разных задач просто не может. Отсюда же происходит и стереотип о «рассеянном профессоре». Галич подчеркивает, что это больше свойственно мужчинам.

«Мужчины более этому подвержены, потому что мужское внимание не такое, как у женщины. Она внимание очень легко распределяет на большое число объектов, их эффективно отслеживает. Мужчины, они про какой-то глобальный объект, который надо видеть, и поэтому они видят глобальную цель, они на ней сосредоточены, и все, что происходит вокруг, их как бы не очень касается», — рассказала специалист.

Но рассеянность может быть и приобретенной. Если человек замечает, что начал забывать какие-то вещи, то ему стоит обратить внимание на уровень стресса. Мозг находится в состоянии постоянной опасности и ему просто не до простых задач.

«Мозг экономит энергию, сужает восприятие, и вы просто немножко нарушаете свою координацию. И, естественно, мозг вообще абсолютно не интересует, когда у вас дедлайн, когда надо сдать документы, что надо было взять с собой в поездку, потому что это информация десятого, 50-го порядка», — отметила эксперт.

По мнению психолога, борьбу с рассеянностью следует начать с принятия проблемы. Чтобы с ней справиться, по словам эксперта, следует пользоваться «напоминалками» в телефоне. Более того, психолог призвала написать списки важных дел на бумажках и развесить их по дому на видных местах, например, на холодильнике или на зеркале в прихожей. Кроме того, Галич призвала не стесняться просить помощи у близких.

По мнению Галич, рассеянность может быть вызвана двумя факторами: стрессом и усталостью или же характером. В каждом случае бороться стоит по-разному. Если рассеянность проявилась на фоне стресса и усталости, то психолог советует бороться с первопричиной, а не следствием. Но бывает, что виной становится сам характер человека. Тогда «лечение» проходит по-другому.

«Если это черта характера, то здесь очень важно просто начать практиковать распределение задач и приоритетов. Вы садитесь, выписываете все, что вам надо сделать с вечера, и отмечаете, допустим, красным цветом то, что нужно сделать обязательно, кружочком обводите», — отметила эксперт.

Таким образом, мы воздействуем сразу на трех уровнях восприятия: моторном, визуальном и аудиальном. Благодаря этому информация лучше запоминается. Далее стоит отложить список и вернуться к нему только через какое-то время, чтобы повторить. По мнению эксперта, такой способ похож на заучивание стихов в детстве.

Психолог назвала и вовсе диковинный способ «лечения». Галич рассказала, что к каждому действию можно придумать смешную песенку и напевать ее в процессе. Тогда вы сами лучше запомните каждое действие, да и окружающие лишний раз вам напомнят.

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