Гинцбург: первые пациенты начнут получать вакцину от рака в ближайшие месяцы

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

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Центр Гамалеи занимается исключительно ее производством, после чего препарат будет передан в институт имени Герцена и центр онкологии имени Блохина.

Уже в ближайшие месяцы российские пациенты с онкологическими заболеваниями смогут воспользоваться вакциной от рака. Она была разработана отечественными учеными. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Согласно существующему плану, согласованному с Минздравом, мы должны начать в экспериментальном режиме вводить вакцину от рака, созданную на основе неоантигенов, группе больных онкологических меланомой в ближайшие месяцы», — заявил Гинцбург.

Он добавил, что Центр Гамалеи только производит вакцину. Она будет передана в институт имени Герцена и центр онкологии имени Блохина.

Гинцбург также сообщил, что новая вакцина вызвала интерес за рубежом.

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