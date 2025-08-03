На нефтебазе в Сочи из-за атаки беспилотника загорелся резервуар с топливом

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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К тушению пожара уже приступили 127 специалистов и 35 единиц техники.

На нефтебазе в Адлерском районе Сочи из-за атаки беспилотника загорелся резервуар с топливом объемом в две тысячи кубометров, сообщил мэр Андрей Прошунин.

«На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной», — написал Прошунин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что предвартельно никто не пострадал.

В своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что к тушению пожара уже приступили 127 специалистов, а также 35 единиц техники.

В оперштабе Кубани уточнили, что обломки БПЛА на одной из улиц повредили пять гаражей, спасатели также тушат и загоревшийся магазин.

Ранее в Пермском крае ангар сгорел вместе со 180 тоннами сена. К столь печальным последствиям привели игры подростка с петардами, уточнили в МЧС России.

Площадь пожара составила 750 квадратных метров. Огонь уничтожил ангар и 180 тонн сена, которые в нем хранились. В ликвидации возгорания приняли участие 14 сотрудников МЧС и пять единиц специальной техники.

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