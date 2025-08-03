В подконтрольном Киеву Херсоне объявили эвакуацию
Фото: © РИА Новости
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В городе нарушено газоснабжение.
Жителей херсонского микрорайона Корабел после повреждения моста и газопровода призвали эвакуироваться в другие части города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин.
«Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, настоятельно призываю местных жителей эвакуироваться. Кроме этого, изуродован и газопровод. Так что некоторое время микрорайон будет без „голубого топлива“», — сообщил чиновник.
Он добавил, что в микрорайоне усложнена логистика, из-за чего пока будет сложно доставить продовольствие.
Прокудин призвал людей эвакуироваться в другие районы города, где они смогут получить всю необходимую помощь. В том числе им помогут с поиском места для проживания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два человека погибли и двое ранены в городе — спутнике ЗАЭС Энергодаре в ходе массированного артобстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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