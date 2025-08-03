Силы ПВО сбили 41 беспилотник над территорией РФ

Силы ПВО сбили 41 дрон ВСУ за три с половиной часа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дроны были уничтожены над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, а также над Черным морем.

За два с половиной часа, с 20:00 до 23:25, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 41 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией четырех регионов России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В небе Белгородской области поразили 19 беспилотников. Над акваторией Черного моря — девять. Восемь дронов уничтожили над Воронежской областью, три — над Курской и два — над Брянской.

Утром 2 августа в небе над Россией дежурными средствами ПВО были уничтожены пять украинских БПЛА. Четыре уничтожили над над территорией Белгородской области и один — над Курской.

На российские регионы регулярно совершаются атаки со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом боевики киевского режима применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Куйбышевском районе Самары в результате вражеской атаки беспилотников погиб пожилой мужчина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.