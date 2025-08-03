Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; kremlin.ru

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Президент выразил уверенность, что проекты высокоскоростных магистралей будут востребованы у россиян и у растущей экономики страны.

Президент России Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметив, что те достойно справляются с задачей надежного снабжения Вооруженных сил. Видео опубликовано на сайте Кремля.

Президент также выразил уверенность, что проекты железнодорожных высокоскоростных магистралей будут востребованы у россиян и у растущей экономики страны.

Ранее, 2 августа 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что за прошедшие десятилетия десантники вписали множество героических страниц в историю Родины. Он отметил их мужество, силу духа и верность присяге.

Особую благодарность Путин выразил ветеранам Великой Отечественной войны, отметив их участие в смелых боевых операциях. Российский лидер также обратил внимание на вклад нынешнего поколения десантников, которые продолжают традиции своих предшественников и проявляют себя в ходе специальной военной операции (СВО).

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