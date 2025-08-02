Фото: АP/ТАСС

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Документ подразумевает развитие сотрудничества Киева и Лондона в военных и невоенных аспектах по широкому спектру вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 августа внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий ратификацию долгосрочного соглашения о партнерстве с Великобританией на 100 лет. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Этот документ направлен на расширение сотрудничества Киева и Лондона в военной и гражданской сферах по широкому спектру вопросов. В рамках соглашения Великобритания обязуется ежегодно предоставлять Украине военную помощь в размере около трех миллиардов фунтов стерлингов. И данная поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова в январе отметила, что рассматривает это соглашение как пиар-акцию киевского режима. Также она подчеркнула, что срок в 100 лет носит символический характер, и со временем документ могут забыть.

Он был подписан 16 января Зеленским и премьер-министром Великобритании Стивеном Стармером. В результате переговоров представитель Великобритании заявил, что их страна всегда готова играть ведущую роль в поддержке Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что скандальный закон Зеленского разрушил его репутацию в Европе.

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