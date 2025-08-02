Рота украинских боевиков пропала без вести у Юнаковки

ТАСС: рота боевиков ВСУ пропала без вести у Юнаковки

Фото: www.globallookpress.com/Mykhaylo Palinchak

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Официальной информации от ВСУ пока нет, но есть пост с призывом пополнить ряды штурмовиков.

В районе Юнаковки в Сумской области почти в полном составе пропала вторая рота первого батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, ссылаясь на российские силовые структуры, сообщает ТАСС.

«По сообщениям родственников украинских военных, 2-я рота 1-го батальона 95-й ОДШБр почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки», — отметил источник в силовых структурах.

Он добавил, что информации о пропавших от командования нет. Однако был опубликован пост на официальном аккаунте батальона, в котором призывали пополнить ряды штурмовых отрядов.

Юнаковка является важным логистическим центром. После ее потери ВСУ столкнутся с серьезными проблемами с обеспечением своих подразделений на границе с Суджанским районом Курской области.

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