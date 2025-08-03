Вода в ухе: чем опасна, как распознать воспаление и когда идти к врачу

Оториноларинголог Вашкевич: при боли в ухе лучше не использовать капли

Фото: 5-tv.ru

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Попадание воды в ухо во время плавания часто вызывает не только дискомфорт, но и воспаления.

Попадание воды в ухо при купании — одна из частых причин воспалений, зуда, заложенности и временной потери слуха. Влажная среда становится идеальной для размножения бактерий и грибков. О том, какие симптомы требуют внимания, как правильно удалить жидкость и когда нужна помощь специалиста, порталу «Доктор Питер» рассказала оториноларинголог Полина Вашкевич.

Где скапливается вода и чем это грозит?

Ухо состоит из трех отделов: наружного, среднего и внутреннего. При купании вода обычно проникает в наружное ухо — это ушная раковина и слуховой проход, заканчивающийся барабанной перепонкой. Дальше она не проходит, если перепонка не повреждена.

Обычно вода вытекает сама, не причиняя вреда. Но если ушная сера впитала влагу и разбухла, она может перекрыть слуховой проход.

В этом случае появляется ощущение заложенности, зуд, снижение слуха, иногда — боль и шум в ухе. Если жидкость задерживается надолго, повышается риск воспаления — наружного отита, особенно если в ухе уже были микроповреждения.

Почему дети подвержены риску сильнее?

У детей и подростков слуховые проходы уже, а иммунная защита еще формируется. Это делает их более уязвимыми. Даже обычное ныряние при насморке может нарушить работу евстахиевой трубы — канала, соединяющего ухо с носоглоткой. Из-за этого повышается давление на барабанную перепонку, что создает идеальные условия для развития воспаления среднего уха.

Когда нужна помощь врача?

Если заложенность, боль или снижение слуха не проходят в течение двух-трех дней, появляется зуд, выделения или повышение температуры — стоит немедленно обратиться к отоларингологу. Попытки самостоятельно извлечь воду при помощи ватных палочек или острых предметов могут усугубить проблему.

Чтобы избежать осложнений, врачи советуют не купаться при насморке, использовать специальные беруши, а после купания аккуратно просушивать уши полотенцем или мягкой салфеткой.

Инфекция, попавшая в ухо с водой, может показаться безобидной, но при неправильном подходе легко превратится в хронический отит — особенно у детей.

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