Главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински задержали в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он участвует в следственных действиях.

Шахина Шыхлински, главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга, задержали в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. В данный момент мужчину уже доставили в Екатеринбург.

«Его задерживали в Москве, а затем доставили в Екатеринбург», — отметил собеседник.

Ранее МВД России объявило Шыхлински в розыск по уголовной статье. Сейчас он участвует в следственных мероприятиях по уголовному делу, связанному с рядом преступлений.

Ранее 5-tv.ru писал, что арестованы около трех миллиардов рублей на счетах основателя «Русагро» Мошковича. Всего в различных банках у него хранилось почти три миллиарда рублей. Суд запретил и бизнесмену, и иным лицам, действующим от его имени, распоряжаться данным денежными средствами.

До этого арест был наложен на финансы, которые нашли в ходе обысков. Общая сумма найденных средств составила 315 миллионов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.