В результате ДТП на Волгоградском проспекте в Москве пострадали шесть человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Никита Алексенцев

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Столкнулись несколько машин, включая два автомобиля такси.

Шесть человек пострадали в крупной аварии на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

ДТП произошло возле дома 168. По предварительным данным, столкнулись несколько машин, включая два автомобиля такси. Среди пострадавших — пешеход, которого сбила одна из машин. На место происшествия экстренно прибыл санитарный вертолет.

Как уточняют в Департаменте транспорта Москвы, движение по направлению в центр серьезно затруднено — перекрыты две полосы, длина пробки достигает 1,5 километра в обе стороны. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Детали инцидента и информация о состоянии пострадавших уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крупной аварии на 104-м километре внутренней стороны МКАД в Москве, где столкнулись сразу три автомобиля. Инцидент произошел в условиях плотного трафика, из-за чего движение в районе ДТП оказалось серьезно затруднено. По данным Департамента транспорта, пробка растянулась на два километра.

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