В СФ заявили о невозможности заменить российскую нефть на мировом рынке

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Россия остается одним из крупнейших поставщиков.

Мир не готов отказаться от поставок российской нефти, потому что их объемы попросту нечем компенсировать. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации (СФ) Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Российская нефть по-прежнему играет ключевую роль в глобальной энергетике. Ежедневно, отметил сенатор, Россия поставляет на мировой рынок порядка 9,5 миллиона баррелей, что составляет около 10% от общего объема мировой торговли. По его словам, найти альтернативу таким масштабам поставок в текущих условиях невозможно.

Сенатор отметил, что несмотря на угрозы со стороны бывшего президента США Дональда Трампа о введении вторичных санкций, Индия продолжает активно закупать российские энергоносители. Он напомнил, что подобные ограничения могут быть оформлены в виде высоких таможенных пошлин на поставки, однако они пока не повлияли на политику Нью-Дели.

Пушков подчеркнул, что Россия остается одним из крупнейших поставщиков нефти, а значительная доля ее экспорта востребована даже в условиях геополитического давления.

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