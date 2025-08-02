Таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS может достигнуть Земли к концу 2025 года

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Daniel Kubirski

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В Гарвардском университете считают, что он может быть инопланетным кораблем.

Межзвездный объект 3I/ATLAS может достичь окрестностей Земли к концу 2025 года. Такой вывод сделал гарвардский астрофизик Ави Лоэб. Его слова приводит Daily Mail.

«Профессор Ави Лоэб отслеживает объект, получивший название 3I/ATLAS, с момента его первого обнаружения 1 июля… Лоэб предсказал, что он достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года», — сказано в публикации.

Лоэб отметил, что размеры 3I/ATLAS аномально велики для межзвездных объектов, что отличает его от других тел, путешествующих из-за пределов Солнечной системы. Он предположил, что объект может быть не только природным космическим телом, но и потенциальным инопланетным кораблем, который несет исследовательский зонд или даже оружие. В научном сообществе отношение к этим предположениям неоднозначное, и многие исследователи скептически воспринимают гипотезы Лоэба, учитывая его склонность к выдвижению смелых и нестандартных версий в прошлом.

Пока траектория и точные характеристики 3I/ATLAS продолжают изучаться, специалисты пытаются собрать данные для более точного понимания природы и опасности объекта. Возникают вопросы о том, почему такой крупный объект мог появиться в окрестностях Солнечной системы, и насколько достоверны данные о его движении.

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