В МВД предупредили о звонках мошенников из «военкомата»

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Злоумышленники требуют коды из СМС для актуализации данных.

Мошенники начали использовать новую схему — звонить гражданам якобы из военкомата, объясняя это необходимостью обновить сведения в связи с запуском Единого реестра электронных повесток. В ходе разговора злоумышленники просят назвать код из СМС, который приходит на телефон потенциальной жертвы.

«С незнакомого номера поступает звонок. На том конце провода представляются сотрудником военкомата и говорят о необходимости уточнения каких-то данных воинского учета. Причиной уточнения данных незнакомец называет необходимость актуализации сведений в связи с началом функционирования реестра электронных повесток», — сказано в сообщении УБК МВД РФ.

В МВД предупреждают, что Единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок.

«Единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок. Если от вас кто-либо требует сообщить код из СМС, сразу же прекращайте разговор», — заключили в ведомстве.

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