РФ может перестать принимать самолеты и поезда из Азербайджана
Фото: www.globallookpress.com/Markus Mainka
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Причина — «переименование» в республике российских городов.
Россия может прекратить прием самолетов и поездов из Азербайджана, если в стране усилится практика «переименования» российских городов и географических объектов. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с RTVI.
«Что касается переименований российских городов и географических понятий, которые Азербайджан решил проводить в отместку, то я желаю ему успеха. Единственное, что в этой ситуации мы вряд ли сможем принимать поезда и самолеты из Азербайджана, если там место назначения будет написано так, как они теперь решили», — сказал он.
Депутат подчеркнул, что российская сторона рассматривает подобные действия со стороны Баку как нарушение норм добрососедских отношений.
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