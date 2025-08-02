РФ может перестать принимать самолеты и поезда из Азербайджана

Фото: www.globallookpress.com/Markus Mainka

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Причина — «переименование» в республике российских городов.

Россия может прекратить прием самолетов и поездов из Азербайджана, если в стране усилится практика «переименования» российских городов и географических объектов. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с RTVI.

«Что касается переименований российских городов и географических понятий, которые Азербайджан решил проводить в отместку, то я желаю ему успеха. Единственное, что в этой ситуации мы вряд ли сможем принимать поезда и самолеты из Азербайджана, если там место назначения будет написано так, как они теперь решили», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что российская сторона рассматривает подобные действия со стороны Баку как нарушение норм добрососедских отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Крым готов забрать снесенный в Карабахе памятник Айвазовскому. Монумент снесли в день рождения художника-мариниста — 29 июля. Он был установлен в 2021 году и являлся частью проекта «Аллея российской славы».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.