В иерусалимском зоопарке леопард перекусил горло сотруднику

Фото: www.globallookpress.com/Erich Schmidt

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Врачам не удалось помочь мужчине.

В зоопарке Иерусалима произошла трагедия — во время плановой подготовки к закрытой экскурсии леопард сумел покинуть вольер и напал на сотрудника учреждения. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Жертвой нападения стал 36-летний Уриэль Нури — руководитель группы по уходу за хищниками. Леопард вырвался во внутренний двор, где в тот момент находился Нури. Его нашли без сознания с тяжелыми травмами шеи и верхней части тела. Пострадавшего доставили в университетский медцентр «Хадасса» в Эйн-Кереме, однако врачам не удалось его спасти, мужчина скончался.

Известно, что Уриэль Нури неоднократно публиковал в соцсетях видеоматериалы о работе с хищниками, включая леопардов. В администрации зоопарка уточнили, что в момент нападения сотрудник находился в служебной зоне и выполнял стандартные обязанности.

В связи с трагедией зоопарк временно закрыт для посетителей. Проводится расследование инцидента, специалисты выясняют, как леопард мог покинуть вольер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.