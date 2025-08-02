Ученые назвали главные факторы разрушения речных дельт по всему миру
Nature Climate Change: названы 10 причин разрушения речных дельт по всему миру
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков
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Специалисты выявили десять основных причин.
Ученые из Великобритании и Нидерландов провели масштабное исследование и назвали десять основных причин, которые вызывают разрушение речных дельт по всему миру. Выводы специалистов были опубликованы в научном журнале Nature Climate Change.
К числу наиболее опасных факторов исследователи отнесли: подъем уровня моря, активную вырубку лесов, урбанизацию, строительство дамб и плотин, чрезмерный забор подземных вод, проседание почвы, добычу полезных ископаемых, возведение берегозащитных сооружений и интенсивное развитие сельского хозяйства.
Наибольшую тревогу вызывают дельты таких рек, как Нил, Ганг, Меконг и Рейн. Эти экосистемы играют ключевую роль в поддержании биоразнообразия и обеспечении продовольственной безопасности для миллионов людей. Однако сегодня они находятся под угрозой полного исчезновения.
Авторы исследования подчеркивают, что для сохранения дельт необходим системный и международный подход, который будет включать экологические, экономические и социальные меры. Только комплексные действия смогут предотвратить катастрофические последствия для будущих поколений.
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