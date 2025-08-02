В Новгородской области 34 населенных пункта остались без электричества

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Прокуратура начала проверку.

В Новгородской области из-за сильного ухудшения погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры 2 августа, без электроэнергии остались 34 населенных пункта, где проживает более 830 человек.

Нарушения в электроснабжении зафиксированы на территории Демянского, Новгородского, Окуловского, Пестовского и Солецкого районов. По поручению прокурора области Сергея Швецова проводится проверка соблюдения требований законодательства в сфере энергоснабжения.

Прокуратура также контролирует ход ликвидации последствий разгула стихии. Сотрудники надзорного ведомства отслеживают действия коммунальных и аварийных служб, ответственных за восстановление подачи электроэнергии в пострадавшие районы. В данный момент продолжаются восстановительные работы, задействовано 15 бригад энергетиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал об ухудшении погоды и о том, что сухие дни станут редкостью, а август, судя по прогнозам, может оказаться холодным и пасмурным. Кратковременное потепление быстро сменилось серой, дождливой погодой, которая, похоже, задержится надолго.

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