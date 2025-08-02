Умер актер из фильма «Вторжение» Виктор Бутов

Фото: Кадр из к/ф «Вторжение», реж. Виллен Новак, 1981 г.

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Он также известен по ролям в картинах «Битва трех королей» и «Голубые молнии».

На 73-м году жизни умер советский и российский актер Виктор Бутов. О его смерти стало известно 2 августа, соответствующие данные опубликованы на портале kino-teatr.ru. Причина кончины артиста не уточняются.

Бутов родился 21 апреля 1953 года во Владимирской области. Окончил ГИТИС, после чего начал карьеру в Тбилисском ТЮЗе. С 1976 года он служил в Московском областном театре юного зрителя, а в 1991 году стал инициатором создания первого частного театра в СССР — «Приват театра».

Виктор Бутов дебютировал в кино в мелодраме «Если это не любовь, то что же?», где играл вместе со Спартаком Мишулиным и Еленой Соловей. Его фильмография также включает такие картины, как «Побег из тюрьмы», «Голубые молнии», «Вторжение» и «Битва трех королей». Также он появлялся в известных телесериалах, включая «Паутина» и «Безмолвный свидетель».

Зрители запомнили его не только как киноактера, но и как активного участника театральной жизни страны.

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