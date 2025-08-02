Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Внешнеполитическое ведомство считает, что в ближайший год мира не наступит.

В Министерстве иностранных дел Великобритании выразили скептицизм относительно возможности урегулирования конфликта на Украине в 2025 году. Руководитель ведомства Дэвид Лэмми на вопрос журналиста The Guardian о перспективах ситуации заявил, что завершение конфликта в течение ближайших месяцев маловероятно.

«Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться», — сказал Лэмми.

Россия, в свою очередь, согласно заявлениям президента Владимира Путина, преследует цель искоренить причины кризиса и обеспечить безопасность своей страны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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