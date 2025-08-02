Вице-президент США Вэнс признался в одержимости темой НЛО

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza - UNF News via CNP

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Политик намерен изучить это аномальное явление во время ближайших парламентских каникул.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс откровенно сообщил о своей одержимости темой неопознанных летающих объектов (НЛО). В интервью подкасту Ruthless Podcast он признался, что проявляет большой интерес к этому аномальному явлению и намерен подробно изучить его во время ближайших парламентских каникул.

«Я одержим всей этой темой НЛО. Что происходит на самом деле? Я еще не разобрался в этом, но мы только шесть месяцев здесь (в администрации президента США. — Прим. ред.) и были очень заняты», — сказал он.

Американские СМИ отметили, что рассказ Вэнса сопровождался улыбкой. Возможно, он просто пошутил.

Издание Politico сообщало, что Федеральное бюро расследований США в рамках масштабной чистки персонала, инициированной президентом Дональдом Трампом, может сократить сотрудников, занимающихся вопросами НЛО.

Кроме того, расследование, проведенное по инициативе Конгресса США, установило, что ранее Пентагон сам распространял дезинформацию об НЛО для сокрытия военных программ. Это вызывает дополнительный интерес к теме и усиливает внимание к заявлениям политиков.

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