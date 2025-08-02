Армения в третий раз подряд проведет совместные военные учения с США

Фото: www.globallookpress.com/Hannes P Albert

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Eagle Partner 2025 пройдут с 12 по 20 августа.

С 12 по 20 августа 2025 года в Армении пройдут совместные с США военные учения Eagle Partner, которые проводятся в республике уже третий год подряд. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Армении.

В них примут участие военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас.

Как отмечается, основная цель учений — подготовка и выполнение миротворческих задач с особым вниманием к процедурам медицинской эвакуации. Кроме того, учения направлены на повышение уровня взаимодействия между армянскими и американскими военнослужащими, обмен передовым опытом управления и тактической коммуникации.

Министерство обороны Армении подчеркивает, что такие мероприятия способствуют улучшению готовности армянских миротворцев к выполнению миссий в различных условиях, а также укрепляют сотрудничество с военнослужащими США.

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