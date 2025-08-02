Суд признал ничтожным договор о правах Разина на песни «Ласкового мая»

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Продюсер в очередной раз не смог добиться своего.

Суд в Оренбурге отказал продюсеру Андрею Разину в правах на 23 песни легендарной группы «Ласковый май». Договор от 29 декабря 1992 года, на основании которого Разин претендовал на исключительные права, был признан недействительным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В ходе обсуждения «суд пришел к выводу о ничтожности договора от 29 декабря 1992 года».

В марте этого года Промышленный суд Оренбурга уже отказывал Разину в удовлетворении иска, поскольку песни были проданы автором текстов Сергеем Кузнецовым солисту Юрию Шатунову. Артист, который исполнял эти композиции, скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни.

Права на песни «Ласкового мая» остаются у исполнителя и его наследников, а попытки Разина оспорить этот факт судебными исками не увенчались успехом.

«Судебная коллегия определила: решение Промышленного районного суда Оренбурга от 6 марта 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказано в документах.

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