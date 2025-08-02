Зарплаты ряда категорий бюджетников вырастут на 7,6% с октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В частности, индексация коснется работников федеральных учреждений.

С 1 октября 2025 года в России будет увеличена заработная плата отдельным категориям работников бюджетной сферы. Повышение составит 7,6%, и затронет сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей, уточняется на сайте кабмина.

«С 1 октября 2025 года на 7,6% будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников. Распоряжение об этом подписано», — сказано в сообщении.

Такое решение принято в рамках выполнения законодательно установленных гарантий по оплате труда, прописанных в Трудовом кодексе Российской Федерации.

В федеральном бюджете на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов, на индексацию зарплат выделено 30,8 миллиарда рублей.

Правительство подчеркивает важность повышения оплаты труда бюджетников как одного из приоритетных направлений социальной политики.

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