Семейная пара из Петербурга сожгла тело новорожденного ребенка в бочке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/Питерский Следком/gsuskrf_spb; 5-tv.ru

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До этого они пытались скрыть смерть младенца иным путем — закопали его на участке, но этому помешали собаки.

В Санкт-Петербурге родители пытались скрыть смерть своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по городу.

«Предварительным следствием установлено, что 1 августа 2025 года в одном из домов по ул. Березовой в Авиагородке г. Санкт-Петербурга скончался младенец. Родители вместо того, чтобы сообщить о произошедшем, попытались скрыть смерть ребенка», — сказано в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мать ребенка и ее сожитель задержаны.

По данным 5-tv.ru, за несколько дней до трагедии семейная пара распивала алкогольные напитки вместе со своим приятелем. Тогда женщина призналась, что в домашних условиях родила ребенка, который спустя некоторое время скончался. Свои слова она подтвердила фотографиями новорожденного.

По предварительным данным, в тот день женщина была в состоянии алкогольного опьянения, ребенка родила в туалете. Вытерла его влажными салфетками, оторвала пуповину. Тогда младенец был еще жив.

На утро следующего дня ребенок перестал подавать признаки жизни. Тогда, по словам источника 5-tv.ru, супруги решили избавиться от тела — замотали в одеяло и закопали на участке. Вскоре место прикопа разворошили собаки. Тогда было принято решение сжечь младенца.

Супруги положили тело в бочку. Вместе с ним подожгли одежду и мусор, чтобы устранить следы. Пепел раскидали по участку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что годовалый ребенок разгрыз надвое 70-сантиметровую кобру в Индии.

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