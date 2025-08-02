Атомоход «Князь Пожарский» встал на боевое дежурство

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Подводный ракетоносец прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте Гаджиево.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Князь Пожарский» прибыл в Гаджиево, где теперь будет нести службу на постоянной основе. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

По словам командующего подводными силами Северного флота вице-адмирала Анатолия Коваленко, корабль войдет в состав группировки стратегических подводных ракетоносцев. Командир крейсера, капитан второго ранга Андрей Шляйхер, отметил, что межбазовый переход прошел успешно, все задачи выполнены в полном объеме, личный состав готов к службе, а техническое состояние крейсера не вызывает нареканий.

Экипаж корабля в пункте базирования встретили представители командования Краснознаменных подводных сил, местной администрации закрытого образования Александровск, а также родственники моряков.

Президент России Владимир Путин 24 июля прибыл в Северодвинск, где участвовал в церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

В ходе выступления президент подчеркнул, что «Князь Пожарский» оборудован передовыми радиоэлектронными средствами и мощным ударным арсеналом, включая баллистические ракеты «Булава».

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