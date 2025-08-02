Время летит: молодая жена Курбана Омарова отмечает полгода с рождения сына

Фото: Instagram*/zimamoscow

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Супруги назвали мальчика Адамом.

Молодая жена бизнесмена Курбана Омарова — Валерия — отмечает полгода с рождения сына Адама. Об этом девушка сообщила у себя на странице в социальной сети.

Мальчик появился на свет 1 февраля 2025 года. Для Валерии это первенец, поэтому ее материнские эмоции бурлят через край, и она часто рассказывает подписчикам о достижениях малыша.

В честь праздника Валерия в личном блоге опубликовала ряд фотографий. На первом снимке — она держит небольшой торт со свечкой в виде цифры шесть и воздушный шарик.

«Сегодня в доме особенно весело и празднично. Нам полгодика. Время, куда ты летишь?» — написала жена бизнесмена.

После этого снимка следует череда фотографий из больничной палаты, где в частности, запечатлен Курбан, который обнимает беременную супругу.

Фото, видео: Instagram*/zimamoscow

Не секрет, что бизнесмен присутствовал на родах жены. Мужчина вызвался сам. По его словам, он давно об этом мечтал. Со слов Валерии, Омаров все время был рядом и поддерживал ее, что придавало ей сил.

«1 февраля — как много теперь значит этот день. Помню, как мы приехали утром, как сильно тянул живот, как тряслись ноги, как хотелось быстрее увидеть свое счастье», — подписала опубликованные кадры Валерия.

Курбан и Валерия поженились год назад. Об их романе стало известно сразу после его развода с телеведущей Ксенией Бородиной, которая родила ему дочь Теону. Омаров старше своей новой супруги на 21 год.

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