От сайклинга до шахмат: что ждет горожан во время «Ночи московского спорта»

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Фестиваль охватит 21 локацию в центре города и объединит 24 вида спорта.

Фестиваль «Ночь московского спорта» состоится в Москве 2 августа в рамках городского проекта «Лето в Москве». С 20:00 до 23:00 на 21 площадке в центре столицы пройдут тренировки, мастер-классы, турниры и встречи с известными спортсменами, пишет портал mos.ru. Горожанам предложат попробовать свои силы более чем в 24 видах спорта, от шахмат и настольного хоккея до паркура, брейк-данса и мотофристайла.

Так, на Пушкинской площади будет работать сайкл-зона с велотренажерами под живые DJ-сеты. Тверская улица превратится в арену для уличного баскетбола — там пройдут флеш-турниры и соревнования с профессиональными игроками. Театральная площадь станет местом шахматных баталий, а в Камергерском переулке состоятся поединки по боксу, воркауту и паркуру с участием титулованных атлетов.

Любители силового спорта соберутся в Малом Николопесковском переулке, а поклонники настольных игр — на Мясницкой и Никольской улицах, где пройдут соревнования по пинг-понгу, настольному футболу и хоккею. В Кудринском сквере можно будет пройти полосу препятствий и поучаствовать в джампинг-тренировках.

На Фонтанной площади Парка Горького пройдет мотофристайл-шоу, в Большом Николопесковском переулке — мастер-классы и выступления по брейк-дансу, а на Большой Никитской — ретро-игра в городки.

Все мероприятия бесплатны. Для участия в некоторых активностях требуется регистрация. Ознакомиться с программой и расписанием можно на официальном сайте проекта.

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