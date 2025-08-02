Шоковая заморозка: как «законсервировать» ягоды, чтобы избежать инфекций

Фото: 5-tv.ru

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Эксперт дала несколько полезных советов хозяйкам.

В августе, когда ягоды достигают пика урожайности, важно правильно их заготовить, чтобы предотвратить развитие и бактериальных, и грибковых инфекций. Об этом изданию Газета.ру рассказала заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета «РОСБИОТЕХ» Асият Абдуллаева.

Шоковая заморозка — лучший способ хранения летних ягод. Их нужно собирать именно в сухую погоду, чтобы они не портились, поскольку избыточная влага способствует размножению бактерий.

После сбора нужно предварительно промытую малину, смородину или клубнику разложить в один слой на подносе и поместить его в холодильник. После того как ягоды заморозятся, их необходимо высыпать в герметичный пакет с zip-застежкой. Перед этим важно удалить весь воздух из упаковки. Если этого не сделать, то произойдет окисление и урожай быстро испортится.

«Замороженные ягоды храните при минус 18 градусах и ниже (срок — до 12 месяцев)», — подчеркнула Абдуллаева.

Еще при консервации малины, смородины и черники хозяйки могут использовать сахар. Он действует как консервант.

«Перемешайте ягоды с сахаром (в пропорции 1:1 или 1:2) и разложите в стерилизованные банки», — добавила эксперт.

А если человек предпочитает термообработку, а не заморозку, то можно прибегнуть к пастеризации. Этот способ хорошо подходит для приготовления варенья и компотов.

«Термообработка подходит для длительного хранения, но частично разрушает витамины. Главное — тщательная гигиена на всех этапах», — уточнила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что как ухаживать за малиной после сбора урожая.

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