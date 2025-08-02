Женщина погибла при атаке беспилотников ВСУ на Пензенскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Еще два человека пострадали.

Женщина погибла в результате атаки беспилотников боевиков ВСУ на одно из предприятий в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы», — написал глава региона.

Мельниченко уточнил, что пострадавшие получили медицинскую помощь на месте, угрозы их жизням нет. Также губернатор добавил, что в момент публикации он находился на территории пострадавшего объекта вместе с представителями оперативных и экстренных служб.

Ранее, писал 5-tv.ru, мирный житель погиб при совершенной минувшей ночью атаке беспилотников ВСУ на Ростовскую область.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

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