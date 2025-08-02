Мирный житель погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ростовскую область

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Силы ПВО отразили минувшей ночью массированную воздушную атаку противника.

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область погиб один человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем официальном Telegram-канале.

«Военные отразили ночью массированную воздушную атаку. <...> К сожалению, не обошлось без трагедии — скончался сотрудник, который охранял объект», — сообщил он.

По данным властей, вражеские дроны были сбиты над Каменск-Шахтинском, Белой Калитвой, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.

В поселке Углеродовский в Красносулинском районе в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пожарные оперативно справились с огнем.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

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