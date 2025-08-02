В США спрогнозировали более двух миллионов новых случаев рака в 2025 году

Фото: Zuma/ТАСС

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Смертность продолжает снижаться, но растет заболеваемость среди женщин среднего и молодого возраста.

В 2025 году в США ожидается 2 041 910 новых случаев онкологических заболеваний и 618 120 смертей от рака. Такие данные содержатся в отчете Американского онкологического общества, опубликованном на портале PubMed Central.

Как уточняется, наиболее смертоносными формами рака остаются рак легких и колоректальный рак у обоих полов. У мужчин также лидирует рак предстательной железы, а у женщин — рак молочной железы. Несмотря на общее снижение смертности от рака, эти заболевания продолжают оставаться основными причинами летального исхода. С 1991 года благодаря профилактике, ранней диагностике и усовершенствованным методам лечения удалось избежать почти 4,5 млн смертей.

Тем не менее эксперты выражают обеспокоенность растущей заболеваемостью среди женщин, особенно в возрасте до 50 лет. В этой группе уровень заболеваний на 82% выше, чем у мужчин — 141,1 против 77,4 случая на 100 тыс. человек. В возрастной категории от 50 до 64 лет онкозаболеваемость среди женщин также превысила мужскую (832,5 против 830,6 случая на 100 тыс.).

Кроме того, в 2021 году рак легких у людей младше 65 лет чаще выявлялся у женщин (15,7 на 100 тыс.), чем у мужчин (15,4 на 100 тыс.). Авторы отчета подчеркивают, что дальнейший прогресс в борьбе с раком невозможен без вложений в профилактику и расширения доступа к качественной медицинской помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге начали применять радиоактивное обезболивающее для онкобольных.

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