В Индонезии зафиксировали мощное извержение вулкана Левотоби Лаки

Фото: AP/ТАСС

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Столб пепла поднялся на высоту до десяти километров, извержение продолжается.

На юго-востоке индонезийского острова Флорес 1 августа произошло новое извержение вулкана Левотоби Лаки. Об этом сообщает телеканал Kompas TV со ссылкой на геологическое агентство Министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии (EMR).

По данным специалистов, извержение отличалось высокой интенсивностью: столб вулканического пепла поднялся на высоту до 10 километров над кратером. Пепловое облако распространилось в западном и северо-западном направлении.

Сейсмограммы зафиксировали продолжительность извержения более трех минут, при этом максимальная амплитуда составила 47,3 миллиметра. Как уточнил глава EMR Мухаммад Вафид, активность вулкана продолжается, и позже будет подготовлен детальный отчет о произошедшем.

Ранее, 7 июля, телеканал CNN Indonesia сообщал о другом извержении Левотоби. Тогда черный столб пепла и густого дыма поднялся на высоту около 18 километров, что вызвало обеспокоенность среди местных жителей и властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке зафиксирован резкий выброс пепла Ключевским вулканом на высоту до шести километров.

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