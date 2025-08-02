Reuters: США и НАТО разрабатывают новую схему поставок оружия Украине

Фото: www.globallookpress.com/Fredrik von Erichsen

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Поставки из приоритетного списка ВСУ оплатят страны альянса.

США и страны НАТО приступили к созданию нового механизма для поставок вооружения Украине по заранее согласованному списку приоритетных требований. Об этом 1 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как уточняется, схема будет сосредоточена на доставке американского оружия, а финансирование полностью возьмут на себя члены НАТО. Вопрос о распределении финансовых обязательств между участниками альянса планируют обсудить в рамках переговоров под координацией нового генсека НАТО Марка Рютте.

Один из высокопоставленных представителей НАТО назвал проект «отправной точкой» и подчеркнул, что участие в нем будет добровольным. По информации издания, общая сумма предполагаемых поставок составит 10 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что союзники по Североатлантическому альянсу активизировали взаимодействие, в том числе по линии военной поддержки Киева. Обсуждение поставок вооружений, усиления санкционного режима и координации усилий европейских стран отражает стремление НАТО консолидировать действия в отношении России.

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