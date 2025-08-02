В Москве и области объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Сильные дожди, грозы и шквалистый ветер ожидаются до утра 2 августа.

Гидрометцентр России 1 августа повысил уровень погодной опасности в Москве и Московской области до «оранжевого» из-за надвигающейся грозовой активности и сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, в регионе существует вероятность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба. Предупреждение будет действовать до 9:00 2 августа. В столице ожидаются ливни, грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду.

Ранее в этот день ливни уже обрушились на Московскую область. Жители Наро-Фоминска, Красногорска, Одинцово и Звенигорода сообщили о подтоплениях улиц и подземных переходов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что метеорологи предупреждают, что переменчивая погода в столичном регионе становится все более характерной. Как отметила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, климат Москвы меняется в сторону субтропического. Как подчеркнула специалист, городская почва и инфраструктура не рассчитаны на такие нагрузки, что ведет к регулярным подтоплениям. По данным центра погоды «Фобос», 2 августа в регионе ожидается заметное похолодание.

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