В Госдуме заявили о невозможности шантажа в отношении России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Депутат прокомментировал ультиматум Трампа и отметил роль Украины в затягивании конфликта.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 1 августа заявил, что Россия не поддается шантажу, комментируя позицию бывшего президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу. Об этом сообщает Lenta.ru.

Парламентарий подчеркнул, что Украина препятствует достижению мирного соглашения, игнорируя ключевые вопросы, в том числе обсуждение перспектив вступления в НАТО и территориальных споров. По его словам, без разрешения этих первопричин договоренности невозможны.

«Конечно, Трамп хочет все это сделать быстрее. Но с Россией говорить языком шантажа невозможно. Это непродуктивно», — сказал Алексей Чепа

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 28 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что условия урегулирования конфликта со стороны России включают отказ Украины от членства в НАТО и прекращение расширения альянса. Он также отметил, что РФ впервые ведет борьбу в одиночку против всего коллективного Запада.

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