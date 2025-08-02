Три землетрясения магнитудой выше 5,0 произошли у побережья Камчатки

Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

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В регионе сохраняется сейсмическая активность.

Три подземных толчка магнитудой выше 5,0 произошли у берегов Камчатского полуострова 1 августа в вечерние часы. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Сейсмособытия были зафиксированы в промежутке с 19:33 до 20:39 по московскому времени. По данным службы, магнитуда подземных толчков составила 5,1, 5,8 и 5,2. Эпицентры землетрясений располагались на расстоянии от 187 до 238 километров от Петропавловска-Камчатского. Очаги залегали на глубине от 18,9 до 44,8 километра.

Ранее 5-tv.ru сообщал о землетрясении магнитудой 5,5 у берегов Камчатки, которое произошло в этот же день. Сейсмическая активность была зафиксирована в 6:48 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 89 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 26,2 километра.

В Камчатском крае 30 июля произошло мощное землетрясение силой 8,7 балла. На побережье Авачинского залива объявили о возможной угрозе цунами. Кроме того, в Северо-Курильском районе Сахалинской области и в Петропавловске-Камчатском был введен режим чрезвычайной ситуации.

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