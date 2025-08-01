Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Боевики готовятся сдать населенный пункт. Настроения царят мрачные.

Потеря контроля над городом Покровск (ДНР) украинскими боевиками — лишь вопрос времени. Об этом пишет The Daily Telegraph и другие западные СМИ.

«С каждым днем Покровск все сильнее приближается к тому, чтобы быть окруженным. Некоторые солдаты предрекают, что он может пасть в течение нескольких дней…» — сказано в одной из публикаций.

По информации The Daily Telegraph, город находится в критическом положении: российская армия активизирует наступление, а украинские боевики испытывают слабый моральный дух и трудности с подкреплением. В рядах ВСУ признают неизбежность потери Покровска и предупреждают о предстоящем дальнейшем отходе на открытых территориях после падения города.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что город Часов Яр был взят не вчера, как сообщалось, а несколько дней назад. Путин уточнил, что в этот временной промежуток российские военные занимались «зачисткой».

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