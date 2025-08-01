Трамп назвал крупнейшим скандалом фабрикацию данных о вмешательстве РФ в выборы США

Фото: Reuters/Kent Nishimura

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Так называемое «российское дело» стало инструментом давления на него как на избранного президента.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал фабрикацию разведданных о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года «крупнейшим скандалом в истории страны». Об этом он написал в Truth Social.

«Мошенничество с „Россия, Россия, Россия“ теперь полностью неоспоримо! Все факты представлены черным по белому. Это самый крупный скандал в истории Америки», — говорится в публикации.

Он утверждает, что администрация Барака Обамы сознательно инициировала и поддерживала распространение ложной информации о российском следе с целью оспорить его победу и подорвать легитимность его президентства.

Предыстория скандала

В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы для поддержки кандидатуры Трампа. Это стало поводом для многочисленных расследований, самое известное из которых — длительное разбирательство спецпрокурора Роберта Мюллера.

После выборов, по утверждению нынешнего директора национальной разведки США Тулси Габбард, в экстренном порядке готовился новый доклад с противоположными выводами: его подготовила уже администрация Обамы, и в нем подчеркивалось наличие вмешательства, несмотря на отсутствие таких данных в предыдущих отчетах.

В июле 2025 года были рассекречены документы, которые, по словам Габбард, доказывают сознательную политизацию и фабрикацию доказательств о влиянии Москвы на выборы в США. По этим данным, некоторые выводы разведки, опровергающие вмешательство России, были скрыты или изъяты из публичных материалов.

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