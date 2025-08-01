В Госдуме предлагают ввести платное обучение для иностранцев в старших классах
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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Эта инициатива должна помочь разгрузить школы.
В Госдуму внесли законопроект, который предлагает прекратить бесплатное обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства в старших классах российских школ. Об этом сообщил председатель по труду комитета нижней палаты Федерального собрания Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Инициаторами выступила партия ЛДПР во главе со своим лидером Леонидом Слуцким. Депутаты предложили внести изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно проекту, обучение в старших классах должно осуществляться за счет собственных средств родителей учеников, а бесплатное образование допускается только в исключительных случаях, предусмотренных международными договорами РФ или федеральными законами.
В законопроекте также предлагается ограничить до трех число попыток сдачи экзамена по русскому языку для иностранных учащихся.
Инициатива мотивирована перегрузкой школ, нехваткой мест, снижением качества преподавания из-за перегрузки педагогов, а также высоким расходом государственных средств на обучение мигрантов.
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