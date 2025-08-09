Фото, видео: 5-tv.ru

Достаточно быть талантливым или больным, чтобы встрять по локти в черный бизнес незаконного донорства. Придется всю жизнь положить на расплату за ошибку… Об этом новый сериал «Хирург».

Один тоненький скальпель размножает «миллионы» и забирает жизни. Кто способен остановить нелегальные операции, что станет крутым завещанием, когда нет наследства, и почему борьба с черными рынками не щадит только тех, кто на самом деле против них, — эксклюзивно с корреспондентом 5-tv.ru селебрити поделились личными историями на премьере сериала «Хирург».

Ласковый и нежный доктор в стенах престижной клиники может оказаться «тем самым» участником в деле по сбыту органов на черный рынок. Выходит, его операция не теряет успех ни при каком раскладе, и поймать «куш» с двух сторон доктору поможет и ваша жизнь, и ваш уход из нее. Так что же выгоднее? И знают ли хирурги до конца, в какой схеме используется их мастерство?

В сериале «Хирург» как раз показали, что подпольная трансплантология происходит не только во время жутких похищений в темном переулке. Достаточно лечь под нож блестящего врача частной клиники! А обеспеченные финансами пациенты бывают настолько заморочены страшными диагнозами и личными проблемами, что дожидаться своей очереди на пересадку официально считают чем-то неважным. Но они даже не представляют, что подпитывают в этот момент целую индустрию, принадлежащую мафиози черного рынка.

Актер Сергей Гилев сыграл в сериале успешного доктора Коваленко, которого впутали в ряд подобных преступлений:

«Мой герой пересаживал органы, богатым пациентам, закрывая глаза на то, откуда ему поставляют детали человеческого тела — роговицы, печень, почки… Я вам скажу так делать нельзя! Ни доктору, ни пациенту нельзя пытаться обмануть официальную очередь. Если вам необходим какой-то орган, обращайтесь в больницу и ждите свою очередь. Иначе — это уже незаконный черный рынок…» — предостерегает актер.

Зачастую, врачи — лишь пешки, а миллионы, которые они получают за подпольные пересадки — это копейки по сравнению с тем, сколько реально финансов в обороте трансплантологического бизнеса. Один, два, три готовых человека отдать свою почку — мало. Нужна очень большая текучка «умирающих», чтобы не давать угаснуть потоку черного донорства.

«Любой рынок органов — сатанинский портал. Ради этого и устраиваются войны, чтобы происходило это снабжение. Сейчас Украина, например, делает это без всякого стеснения. Можем ли это остановить? Да, победой в СВО!» — уверен предприниматель и актер Алексей Гаврилов.

Верить в «белую» сторону операций по пересадке органов сложно, но хочется. В мире, где умеют подделывать все, точно остались люди с чистым сердцем. Они то и задают новую моду — завещать органы, как вариант.

«Мне нравится благотворительность, я веду здоровый образ жизни. И могу завещать людям свои органы, например. Сейчас же родилась очень хорошая мода на это. Особенно классно, когда некому и нечего завещать — это отличный вариант. А зачем мне эти органы, если я уже не живу?» — рассуждает певец Илья Гуров.

Алексей Гаврилов тоже поддерживает идею с развитием «белого» рынка. По словам актера, органы можно выращивать искусственно и пересаживать легально, даже при условии очень срочного обращения и желания обогнать свою очередь. Если деньги — не проблема, то вот вам новый способ, куда направить ресурс. Также Гаврилов не отрицает локальные ситуации, когда лишиться органа лучше, чем сидеть без денег:

«Я знаю человека, который продал свою почку, ради того, чтобы его семья в 90-е выжила и не умерла с голоду. И эта ситуация спасла и его бизнес, и его детей!»

Если мы поизучаем поверхностную информацию о «черных рынках», то не найдем ничего противозаконного, ведь официально их не существует. Но Евгения Ахременко поделилась историей из личного опыта, как была приглашена на роковую вечеринку через соцсеть:

«У меня была одна история, когда я снималась в европейском сериале, со мной связались люди, которые приглашали меня на вечеринку по сообщениям. Слава Богу, что вовремя все это остановилось. Я туда не пошла, а потом выяснилось, что они увлекаются торговлей органов и похищают людей через такие мероприятия…»

Режиссер проекта сам неоднократно делился, что в «Хируге» заложены реальные события специально в воспитательных мерах. Показать реальность черного рынка изнутри в художественном сериале — одна из целей проинформировать зрителей. Потому что многие слепо верят в легальность всего, что происходит за фасадом хороших больниц.

«У нас один из сценаристов, отдыхая заграницей, столкнулся с очевидцами, которые обнаружили людей с изъятыми органами. Они все были мертвы…» — делиться режиссер Илья Ермолов.

Цена человеческих внутренностей может быть разная, и в этом бизнесе не существует жесткого диапазона. Общая стоимость почки на черном рынке может начинаться примерно от трех миллионов рублей, варьируясь до шести. При этом страдания обладателя органа могут оплачиваться в гораздо меньшем эквиваленте. Вопрос «срочности» также повышает риски взлета цены.

Ценность жизни заключается не в роскоши, счастье и даже не любви. Самое дорогое — это сама жизнь. С одной стороны люди, узнавая о том, что им или близким немедленно требуется пересадка — готовы предать и ценности, и совесть, обращаясь на темные порталы. Остается лишь призвать обратиться к рассудку. Ведь борьба с черными рынками, в противном случае, если каждый будет бросаться в панику, превратится в борьбу с ветряными мельницами. Мыслить масштабно — новая эксклюзивная роскошь нашего времени, когда даже целая жизнь уже доступна для продажи.

