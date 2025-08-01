Сценарий новой комедии «Геля» пролежал нетронутым 10 лет

Фото, видео: 5-tv.ru

Картина откроет фестиваль российского кино «Окно в Европу» в Выборге.

Остросюжетная комедия «Геля» откроет фестиваль российского кино «Окно в Европу». Мероприятие пройдет в Выборге с 8 по 14 августа. В доброй сказке для взрослых есть все — погони, криминал, дружба и, конечно, любовь. Ради семьи Саня — так зовут главного героя — вынужден пойти на опасную авантюру.

Подробности расскажет корреспондент «Известий» Николай Никулин.

Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова берут девочку из приюта в фильме «Жемчуг», Александр Устюгов теряет собаку и находит нового друга в лице Марии Мацель в фильме «Догги» и современная адаптация фильма Ролана Быкова о школьной травле «Чучело». Десять фильмов в конкурсной программе поборются за главный приз 33-го кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге. Это один из самых старейших и престижнейших российских смотров и открывается он криминальной комедией, действие которой перенесет героев тоже в Выборг.

«Задумка была сделать Гелю отдельным персонажем. Основным было решение ее сделать цветной и оторваться внутри, сделать розовые чехлы, не побояться добавить туда страз», — говорит Полина Череда, художник картины.

Сюжет про честного семьянина, попавшего в неприятности из-за угнанного автомобиля, основан на реальной истории, случайно подслушанной в кафе режиссером Стасом Ивановым.

«Мне понравился образ хулиганский образ мужчины, который, с одной стороны, как Юрий Деточкин, он, конечно, виноват, но он не виноват. Я решил записать эту историю в 2013 или 2014 году», — вспоминает режиссер фильма Стас Иванов.

Стас Иванов — режиссер сериалов «ЮЗЗЗ» и «Высокий сезон», — очевидно, отлично ориентируется в жанре криминальной драмы. Но здесь он идет еще дальше, начиняя сюжет комическими элементами.

Главные герои — напарники поневоле. Антон Васильев, известный своими типажными ролями хмурого полицейского, на этот раз забавный и обаятельный, желающий «все порешать», но лишь на словах. А персонаж Ильи Малакова — хитрый и изворотливый, да и сопереживаешь ему: как-никак ему нужно успеть к жене в роддом.

Обаяние кино в том, что, если перед героями стоит цель добраться до точки «Б», то по пути их непременно ждут приключения. Где бы они ни остановились — в придорожном кафе или на заправке — мы, зрители, симпатизирующие героям, понимаем: трудности лишь сплачивают. Поэтому — в добрый путь!

Для Ильи Малакова сыграть озорного перегонщика было непросто: когда он садился за руль — каждый раз это была проверка.

«Водить я начал практически с момента подготовки проекта. Когда мы поняли, что снимаем. А у меня практики-то нет. А там постоянно: нет-нет, да и да. Поэтому я брал уроки десять дней подряд», — отмечает актер Илья Малаков.

Однако в одном сомнений не было: что именно Илья должен сыграть этакого народного героя. Изначально актер пробовался вообще на другой проект режиссера, но Стас Иванов моментально понял: он — идеальный герой «Гели».

«Мы закончили пробы, он говорит: "Слушай, — а мы только познакомились в тот день, — есть сценарий. Мне кажется, он тебе понравится. Там прям... ты», — говорит Илья Малаков.

«Геля», созданное при участии канала РЕН ТВ, кино для тех, кто любит невыдуманные, правдивые истории, но с приятным, вдохновляющим сюжетом. Сценарий этого фильма, пролежавший десять лет, наконец, дождался своего воплощения, и как раз в тот момент, когда его автор Стас Иванов находится в творческом расцвете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.