Мир, коррупция и суверенитет: главные заявления Путина и Лукашенко с Валаама

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Тема Украины стала одной из основных.

О продвижении российских войск в зоне спецоперации говорил Владимир Путин. Президент подчеркнул — наши бойцы активно наступают по всей линии соприкосновения. Глава государства на Валааме проводит встречу с Александром Лукашенко. Лидеры ответили на вопросы журналистов о переговорах с Киевом, коррупции на Украине, о поставках «Орешника» и многом другом. Подробности — у корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

Двое на лавке, не считая собаки. Шпиц Умка белорусского президента вошел в кадр, когда от приветствия перешли уже к обсуждению двусторонних вопросов. Позже начали уже говорить и о международной политики. Вопросы журналистов касались, в основном, отношений с США и Украины.

«Зеленский сказал, даже, по-моему, сегодня, о том, что с Россией сейчас не имеет смысла вести переговоры и надо дождаться, когда сменится режим» — напомнили журналисты.

«Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать — пожалуйста, мы готовы подождать. Это первое. Второе: все-таки наш политический режим основан на Конституции Российской Федерации, и сформирована власть строго в соответствии с основным законом государства. Чего не скажешь об Украине. Переговоры всегда востребованы и всегда важны. Особенно, если это стремление к миру. Я оцениваю, в целом, положительно», — отметил Путин.

Переговоры в Стамбуле, действительно, принесли ощутимые результаты. Несколько обменов сделали, передали украинской стороне тысячи тел их погибших военнослужащих. Забрали гораздо меньшее количество наших бойцов. Работа идет — предсказать ее итоги в такой ситуации просто не возможно. Поэтому и ожидания, разочарования, ультиматумы Трампа, которые он ставит перед сторонами конфликта, к реальности отношения не имеют.

«Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопросы мирным путем, нужно вести обстоятельный разговор. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса», — уверен российский лидер.

«А украинцев ошибка — я за этим наблюдаю — в том, что они требуют невозможного», — добавил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

С Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов. Цели и задачи СВО остались прежними. Так что не Западу требовать мира.

«Ведь совсем недавно, помните, все говорили — наши недруги и недоброжелатели — говорили, о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая… одна, но пламенная страсть — остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ. Остановить, а потом заняться вот этими вопросами — доукомплектования, довооружения. Повторю еще раз. Нам нужен длительный и прочный мир», — отметил Путин.

Спросили лидеров и о ситуации на СВО. Президент начал ответ с рассказа о недавнем разговоре с командирами на передовой.

«Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения», — резюмировал российский лидер.

«Украина сегодня бегом должна просить: „Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся!“ В противном случае через месяц-полтора-два там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше…» — сказал Лукашенко.

«Вернут. Это наше», — уточнил Путин.

Но бежать договариваться Украина не собирается. Там делают противоречивые заявления и окончательно запутались в своих интригах. Зеленский своим законом недавно заблокировал работу прозападных, якобы, антикоррупционных структур. Потом получил взыскание от своих кураторов и свое же решение откатил назад.

«Когда были созданы эти институты на Украине? В 2015 году. В сегодня какой? 2025», — сказал Путин.

«Побороли коррупцию», — рассмеялся белорусский лидер.

«Конечно. И что? Десять лет существует, и все, во всем мире, во все горло покрикивают: „Караул!“ Это унизительное состояние — полное отсутствие суверенитета», — подчеркнул Путин.

Коррупция — тут даже не ключевая проблема. Важнее — потеря Украиной суверенитета. Но ладно бы только Украиной — Европа совсем недавно доказала: она уже не самостоятельное образование.

«Суверенитет играет, можно сказать, ключевую роль, в том числе и для экономического развития. Было ясно, что суверенитета у Евросоюза, у Европы не так уж и много. Сегодня стало очевидно, что его нет вообще», — отметил глава России.

На днях США продавили требование о 15-процентных пошлинах на европейские товары. Теперь Старый свет будет платить и каяться. Но санкции опять наложат на Россию. Имеет ли это эффект? Нет, не имеет. Экономику перестроили, производственные цепочки наладили. Новейшие виды вооружения выпускают. Вот нашумевший «Орешник», удары которого по территории Незалежной поразили весь мир, теперь — серийное оружие.

«У нас произведен первый серийный комплекс „Орешник“ и он поступил в войска. Теперь серия заработала», — подтвердил Путин.

Простыми словами, на деревянной лавочке, под яблоней рассказали свою позицию по главным международным проблемам. Куда уже понятнее.

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